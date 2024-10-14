Фестиваль походной кухни прошел в лесопарке в Мытищах

Фестиваль «Походная кухня» прошел в Мытищинском лесопарке во второй раз. Участники сразились не только в кулинарном мастерстве, но и в других дисциплинах.

Участие в различных дисциплинах соревнований приняли шесть команд юнармейских движений.

Финальный этап «дегустация блюд» стал самым ожидаемым и интересным для конкурсной комиссии. Ребята приготовили разные блюда, используя самые простые и доступные ингредиенты, сложенные в походный рюкзак.

Помимо приготовления пищи в походных условиях, команды прошли и другие испытания, проявив навыки оказания первой медицинской помощи, установки и разбора палатки, спортивного ориентирования. Погодные условия не помешали ребятам. Вместе со своими наставниками они достойно справились со всеми трудностями.

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