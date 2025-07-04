Ребят наградили благодарственными письмами за достижения в военно-спортивной игре «Айбын-2025», которая недавно прошла в Казахстане. Торжественную церемонию провел начальник главного штаба ВВПОД «Юнармия», Герой России Владислав Головин.
В игре приняли участие более 800 человек. Максимилиан Еной, Иван Топал и Арсений Бабашов из юнармейского отряда «Витязь-Быково» школы имени Д. И. Зернова выступали в составе российской команды и состязалась с участниками из шести стран.
В результате юнармейцы из Подольска стали призерами. Ребята заняли первое место в конкурсе по робототехнике Smart Sarbaz и вторые места в стрельбе из пневматической винтовки, в интеллектуальной игре Айбын дарыны, в сборке-разборке автомата Калашникова, в перетягивании каната, в военизированной эстафете и кроссе.
Пловцы из Истры победили в международном заплыве
Еще одна IT-компания из Подмосковья получила грант на развитие
В Подмосковье женщина умерла во время операции по увеличению груди
Свыше 1,3 тысячи незаконных киосков устранили в Подмосковье с января
Производство спецтехники расширили в Электростали по программе импортозамещения
Юнармейцы из Подольска стали призерами международной военно-спортивной игры
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте