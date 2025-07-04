Юнармейцы из Подольска стали призерами международной военно-спортивной игры

Ребят наградили благодарственными письмами за достижения в военно-спортивной игре «Айбын-2025», которая недавно прошла в Казахстане. Торжественную церемонию провел начальник главного штаба ВВПОД «Юнармия», Герой России Владислав Головин.

В игре приняли участие более 800 человек. Максимилиан Еной, Иван Топал и Арсений Бабашов из юнармейского отряда «Витязь-Быково» школы имени Д. И. Зернова выступали в составе российской команды и состязалась с участниками из шести стран.

В результате юнармейцы из Подольска стали призерами. Ребята заняли первое место в конкурсе по робототехнике Smart Sarbaz и вторые места в стрельбе из пневматической винтовки, в интеллектуальной игре Айбын дарыны, в сборке-разборке автомата Калашникова, в перетягивании каната, в военизированной эстафете и кроссе.