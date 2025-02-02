Юнармейцы из Подольска стали призерами чемпионата по оказанию первой помощи

В Подольске порядка 20 ребят приняли участие в новых чемпионатах по оказанию первой помощи и настольным играм. Соревнования прошли в универсальном спортивном центре «Юность» в Климовске.

Соревнования «Юнармия в игре: достижения через приключения» посвятили 80-летию Великой Победы. Подольск представили восемь юнармейских отрядов из шести общеобразовательных учреждений. Команды «Я — Патриот» школы № 1, «Варяг» и «Дозор» гимназии № 7 завоевали бронзу.

В чемпионате приняли участие юнармейцы из Чехова, Домодедова, Мытищ и других подмосковных городов, а также Твери. Ребята продемонстрировали знания истории России и ее территориального устройства, ответили на вопросы по оказанию первой медицинской помощи, показали навыки тактической медицины. Достижения оценивали победители Всероссийской олимпиады по ОБЖ, студенты профессионального вуза и военные медики.