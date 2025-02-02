Юнармейцы из Подольска стали призерами чемпионата по оказанию первой помощи

В Подольске порядка 20 ребят приняли участие в новых чемпионатах по оказанию первой помощи и настольным играм. Соревнования прошли в универсальном спортивном центре «Юность» в Климовске.
Соревнования «Юнармия в игре: достижения через приключения» посвятили 80-летию Великой Победы. Подольск представили восемь юнармейских отрядов из шести общеобразовательных учреждений. Команды «Я — Патриот» школы № 1, «Варяг» и «Дозор» гимназии № 7 завоевали бронзу.
В чемпионате приняли участие юнармейцы из Чехова, Домодедова, Мытищ и других подмосковных городов, а также Твери. Ребята продемонстрировали знания истории России и ее территориального устройства, ответили на вопросы по оказанию первой медицинской помощи, показали навыки тактической медицины. Достижения оценивали победители Всероссийской олимпиады по ОБЖ, студенты профессионального вуза и военные медики.
«Наша задача — не просто воспитать настоящего патриота, но и, конечно, помочь ребятам выбрать будущую профессию, дать им разнообразные знания и умения, которые потом пригодятся в жизни», — рассказал начальник регионального штаба ВДЮОД «Юнармия» Евгений Лукошников.
США предупредили об угрозе из-за тарифных войн Трампа
Командиров ВСУ обвинили в целенаправленной ликвидации русскоязычных
Посвященный освобождению Ленинграда спектакль показали в Щелкове
Появилось видео вероятного падения ступени ракеты в Липецкой области
СМИ превратили в новости шутку «Панорамы» о китайской нейросети DeepSeek
Почти 100 отелей закрыли в турецкой курортной провинции
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте