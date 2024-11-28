Юнармейцы из Подольска победили на областном турнире по скалолазанию

Юнармейцы из Подольска заняли первое место на II Открытом кубке «Юнармии» Московской области по скалолазанию. Они успешно прошли все испытания и смогли победить.

Юнармейцы показали свои силы в скалолазании, оказании первой медицинской помощи, вязании туристических узлов и в работе со страховочными системами.

«Наши ребята достойно проявили себя в соревнованиях, где участвовало более 20 команд из Московской области и Луганской Народной Республики. Особая гордость — команда „Патриоты Подолья“ из школы им. Д. И. Зернова, занявшая первое место. Желаю дальнейших успехов и новых побед на пути к вершинам. Так держать!» — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Более четырех тысяч детей в Подольске состоят в «Юнармии». В этом году к ним присоединяться еще 150 новобранцев. Дети становятся призерами и победителями соревнований различных уровней. Глава округа Григорий Артамонов заявил, что каждый из них будет достойно нести это звание.

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