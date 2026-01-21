Юнармейцы из Мытищ завоевали бронзу на соревнованиях

Соревнования по настольным интеллектуальным играм «Юнармия в игре — достижения через приключения» состоялись 17 января. Они прошли на базе дома «Юнармии» в Ленинском округе.

Участие в состязаниях приняли команды из Чехова, Истры, Серпухова, Мытищ и других городов Московской области. Соревнования стали площадкой для проверки эрудиции, обсуждения значимых исторических событий и патриотических тем, знаний географии России, норм юнармейской подготовки и других дисциплин.

Команда «Пламя» из Мытищ показала отличную подготовку. Слаженная работа, глубокие знания и командный дух помогли юнармейцам завоевать третье место.

Глава округа Юлия Купецкая отметила, что участники юнармейских отрядов из Мытищ — смелые и отзывчивые ребята, которые никогда не остаются в стороне и оказывают поддержку тем, кто в ней нуждается.