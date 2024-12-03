Юнармейцы из Мытищ стали призерами соревнований в Солнечногорске

Участники демонстрировали мастерство в строевой подготовке. Мытищинские юнармейские отряды показали один из лучших результатов.

Соревнования собрали школьников в возрасте от 12 до 17 лет. Участники военно-патриотических объединений и юнармейцы состязались в маршировании и различных элементах строевой подготовки. Жюри оценивало также уровень дисциплины и точное выполнение команд.

Школьники из Мытищ показали высокие результаты и заняли призовые места, несмотря на сложность конкурсных заданий. Члены жюри особо отметили выносливость и профессионализм команд.

Команда «Красная звезда» мытищинской школы № 12 получила самые высокие баллы и одержала победу в соревнованиях. Юнармейцы команды «Вымпел» от Тимоновской школы заняли второе место. Третье досталось команде «Рагнар» из школы № 9 городского округа Мытищи.

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