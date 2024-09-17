Юнармейцы из Мытищ победили на спортивно-технической эстафете в Дмитрове

Спортивно-техническая эстафета «Техно-дог-биатлон» прошла в Дмитровском городском округе на базе 470-го методико-кинологического центра «Красная Звезда», в которой приняли участие юнармейцы и их четвероногий напарник из Мытищ. Команда «Молодая гвардия» имени генерал-лейтенанта Бориса Алексеевича Феофанова из Мытищ заняла второе место.

Мытищинские юнармейцы отряда «Молодая гвардия» Дома Юнармии школы № 3 имени генерал-лейтенанта Феофанова участвовали в борьбе за победу со своим четвероногим другом Марселем. Отважный пес показал отличные результаты. Ребята не только участвовали в кроссе с собаками, но и продемонстрировали свое мастерство в сборке и разборке автомата Калашникова, морских упражнениях, стрельбе из пневматической винтовки, вождении квадроцикла и многом другом.

Первое место, по итогам соревнований, в старшей возрастной группе получила команда «Витязь-Быково» из городского округа Подольск. Второе место досталось команде из Мытищ, а третье — команде «Сатурн-1» из Москвы.

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