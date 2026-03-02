Юнармейцы из Мытищ успешно выступили на региональных соревнованиях

Команда «Красная звезда» достойно представила Мытищи на третьей военно-спортивной игре «Честь имею!». Соревнования прошли 28 февраля на базе одной из московских школ.

Участники из столицы и подмосковных городов состязались в командных и индивидуальных дисциплинах. Отряд из Мытищ показал силу и волю к победе. Юнармеец Максим Левин из школы № 3 имени Бориса Феофанова занял второе место в личном зачете по подтягиваниям. В командной игре мытищинцы тоже завоевали серебро. По итогам состязаний команда заняла девятое общекомандное место из 18 возможных.

Глава городского округа Юлия Купецкая высоко оценила достижения ребят.

«Мытищинские юнармейцы — наша гордость и пример для подражания. Ребята проявили упорство и волю к победе. Они активные, любознательные и главное — настоящие патриоты своей страны», — отметила она.

Практически в каждой школе округа действуют отряды Юнармии. Ребята регулярно участвуют в состязаниях и занимают лидирующие места.