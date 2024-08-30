Юнармейцы из Мытищ стали призерами всероссийских военно-спортивных игр

Воспитанники Дома Юнармии школы № 3 из Мытищ поучаствовали в соревнованиях «Первым делом самолеты» в Калужской области. Они прошли в рамках всероссийских военно-спортивных игр.

Игры состоялись в поселке Воротынск. Ребята из команды «Молодая гвардия» школы имени генерал-лейтенанта Б. А. Феофанова соревновались в надевании чехла на самолет, метании гранат, сборке-разборке автомата, а также оказывали первую помощь пострадавшему.

По результатам всех состязаний победителем стала команда «Гарнизон» из Калуги. На втором месте расположились «Защитники Отечества» из Кондрова, а команда «Молодая гвардия» заняла почетное третье место.

Отметим, что это было дебютное участие команды из Мытищ в этих соревнованиях.

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