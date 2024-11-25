Юнармейцы из Мытищ стали призерами соревнований «Казачий сполох»

Состязания прошли в нескольких возрастных группах. Ребята проявили себя в разных спортивных и военных дисциплинах.

Открытые военно-спортивные соревнования «Казачий сполох», посвященные 83-й годовщине подвига 28 панфиловцев, собрали участников из разных городов Московской области. Участие в мероприятиях приняли юнармейские отряды из Мытищ.

Поборолись за победу 17 команд. Мытищи представили «Отважные» и «Молодая гвардия-младшие» из школы № 3 имени генерала-лейтенанта Бориса Феофанова, «Аврора» и «Рагнар» из школы № 9, а также «Красная звезда» из школы № 12.

Ребята показали навыки тактической подготовки, оказали первую помощь, прошли огневой рубеж, выполнили задания по топографии.

По итогам состязания в старшей возрастной группе победила команда «Варяг» из Подольска, на втором и третьем месте — «Аврора» и «Красная звезда» из Мытищ.

В младшей возрастной группе победителями стали «Отважные» из Мытищ, второй результат показал «Варяг-Z» из Подольска, на третьем месте- «Рагнар» из Мытищ.

Определились и победители в индивидуальных номинациях, в их числе участники отряда «Аврора» из Мытищ. Лучшим в номинации «Толкатель земли» по количеству отжиманий стал Роман Наумов, а лучшим командиром признан Данила Введенский.

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