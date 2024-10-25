Юнармейцы из Мытищ стали призерами областной патриотической игры

Спортивная военно-патриотическая игра прошла в центре «Крылья» в поселке Монино. Соревнования посвящались подвигу шестой роты псковских десантников.

Честь городского округа Мытищи защищали шесть команд юнармейцев: три от военно-патриотического клуба «Штандарт», а также «Ястребы», «Молодая гвардия» и «Отважные» из средней школы № 3.

Для участников игры организаторы приготовили серьезные испытания. Ребята должны были продемонстрировать высокий уровень физической подготовки, а также показать свои навыки в стрельбе из пистолета и пневматической винтовки, переносе боекомплекта и тактической медицине.

Юнармейцы из Мытищ выступили очень достойно. Они успешно преодолели все этапы соревнований и завоевали места в призовой тройке.

Победителем общего зачета стала «Молодая гвардия» школы № 3. Команда «Штандарт» выиграла в номинации «Тактическая медицина» и стала второй в общем зачете. «Ястребы» заняли первое место по тактической медицине в младшей возрастной группе.

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