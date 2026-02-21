Юнармейцы из Мытищ стали призерами на соревнованиях по пейнтболу

Традиционные состязания, посвященные Дню защитника Отечества, прошли 15 февраля в Москве и собрали на одной площадке 18 команд и 90 участников. Команда местного военно-патриотического объединения «Рагнар» заняла второе место.

Игры проводились в формате «пять на пять». Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и слаженность действий.

Член мытищинской команды Гегам Сукиасян поделился впечатлениями, отметив, что соревнования вызвали настоящий взрыв эмоций, адреналин зашкаливал, а каждый момент был наполнен драйвом и командным духом. По его словам, подготовка включала регулярные тренировки, изучение тактических схем и развитие командного взаимодействия, благодаря чему они чувствовали себя уверенно и были готовы к любым вызовам на поле.

Организаторами мероприятия стали учреждения города Москвы: Департамент спорта, федерация пейнтбола и региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».

Как отметила глава округа Юлия Купецкая, юнармейцы — гордость муниципалитета. Ребята регулярно побеждают и занимают призовые места на соревнованиях, хорошо учатся и развиваются в разных направлениях.