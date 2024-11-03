Юнармейцы из Мытищ собрали медикаменты и одежду для бойцов СВО

Юнармейцы из Мытищ помогли собрать гуманитарную помощь для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Ребята передадут бойцам медикаменты, сладости, одежду, а также свои письма со словами поддержки.

На IV Мытищинских играх, которые прошли в Доме юнармии, активисты собрали гуманитарную помощь. Ее передадут бойцам на фронт.

Подготовить груз также ребятам помог руководитель некоммерческой организации «Защитник Отечества» Дмитрий Шарымов. Собранную помощь отправят на передовую в ближайшее время.

Напомним, в Мытищах работают пункты сбора гуманитарной помощи в Молодежном центре «Импульс» на Силикатной улице, дом № 12, в Доме культуры «Яуза» по улице Мира, дом № 2А, в местном отделении партии «Единая Россия» на улице Мира, дом № 37, в «Арена Мытищи» на Летной улице, дом № 17, и в штабе волонтеров на улице Мира, дом № 9.

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