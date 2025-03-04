Юнармейцы из Мытищ приняли участие в соревнованиях по туризму в Дмитрове

Соревнования по спортивному туризму стали новым этапом преодоления для юнармейцев. Ребята участвовали в дистанции «Горная весна — 2025» во второй раз.

Ребята из отряда «Молодая гвардия» Дома юнармии школы № 3 имени генерал-лейтенанта Бориса Феофанова успешно преодолели все нелегкие испытания, которые подготовили организаторы. Помогло на пути к победе специальное снаряжение, благодаря которому они совершали спуски и подъемы с холмов.

Преград на пути у отряда было немало, особенно непросто было на навесных переправах и траверсах, однако благодаря навыкам, полученным в процессе тренировок юнармейцам удалось пройти покорить сложную местность



Участники показали не просто свою отличную выносливость и физическую подготовку, но и слаженную работу в команде и умение поддерживать друг друга на каждом этапе.