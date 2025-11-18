Юнармейцы из Мытищ приняли участие в сдаче нормативов

Активисты из Мытищ приняли участие в сдаче юнармейского норматива во Всероссийский день призывника. Это мероприятие проводилось впервые при поддержке Министерства обороны Российской Федерации.

Из Мытищ в Тверь отправились школьники из нескольких образовательных учреждений: школ № 3, 9, 34, дома «Юнармии», Мытищинского колледжа и Университета кооперации. Строгий отбор, месяцы упорной подготовки и вера в себя и свои силы принесли отличные результаты. Сразу 40 юных патриотов из Мытищ стали обладателями золотого знака.

Ребята успешно справились с комплексом норм юнармейской подготовки, продемонстрировав навыки физической, огневой и строевой подготовки, а также отработав техники выживания и оказания первой помощи. Они также ответили на вопросы тестирования и многое другое.

«От всей души поздравляю юнармейцев и их наставников! Так держать!» — написала в своих социальных сетях глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.