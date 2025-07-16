Юнармейцы из Мытищ приняли участие в межрегиональных патриотических сборах

Соревнования прошли в муниципальном округе Шаховская. Мероприятие собрало более 900 участников в возрасте от 14 до 17 лет из разных регионов России.

Подростки освоили базовые навыки выживания: разбили лагерь в лесу, научились разжигать костер, готовить еду в полевых условиях и ориентироваться без карт. Участники патриотических сборов проверили свои силы в строевой подготовке, тактических маневрах и скалолазании. Юнармейцы также смогли встретиться и пообщаться с военкорами, ветеранами, бойцами специальной военной операции и волонтерами.

Юные корреспонденты из «Медиа-Ю» создали клип, который показали на закрытии мероприятия. Все участники получили новый ценный опыт и знания, которые пригодятся им в будущем.

Организаторы мероприятия отметили важность выработки у подростков активной гражданской позиции, гражданской ответственности, комплексного развития профессиональных и личностных качеств.