Юнармейцы из Мытищ победили в областных военно-патриотических играх

Мероприятие «Юнармейская искорка», зона «Север», состоялось 14 марта в школе № 3. Оно собрало более 500 участников из Подмосковья и 80 команд в возрастных группах 10–12 и 13–14 лет.

Ребята участвовали в викторине по истории Великой Отечественной войны, смотре строя и песни, имитационной стрельбе, а также показывали знания воинских званий и международных сигналов «земля-воздух». Команда «Юниоры» из города Мытищи одержала победу в младшей категории, продемонстрировав отличную подготовку и прекрасную командную работу.

Начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Московской области Евгений Лукошников подчеркнул, что игра проводится уже около 10 лет, практически с момента создания движения. Он отметил, что главное отличие этих соревнований в том, что они предназначены для младших юнармейцев в возрасте от 10 до 14 лет. По его словам, в игре обычно участвуют команды из Московской и Калужской областей, а в этом году к ним присоединились ребята из Тульской области.

Следующий этап соревнования, зона «Юг», пройдет 21 марта в Подольске. На этом этапе ожидается участие более 1000 ребят.

Глава округа Юлия Купецкая ранее отметила, что юнармейцы — гордость муниципалитета. По ее словам, ребята регулярно побеждают на состязаниях, занимают призовые места, хорошо учатся и развиваются в самых разных направлениях.