Юнармейцы из Мытищ победили в областной военно-спортивной игре

Команда юнармейцев «Штандарт» из Молодежного центра «Импульс» заняла первое место в соревнованиях, посвященных памяти жертв трагедии в Беслане. Мероприятие прошло в Молодежном спортивно-патриотическом центре «Крылья» в Монино, где царила атмосфера спортивного духа и глубокого уважения к памяти погибших.

В соревнованиях приняли участие более 15 команд юнармейцев из Подмосковья. Открытие военно-спортивной игры ознаменовалось торжественной речью генерал-лейтенанта Алексея Серажима, который вдохновил участников на победу своими напутственными словами.

Юнармейцы столкнулись с непростой полосой препятствий, состоящей из 10 этапов, которые требовали выносливости, командной работы и знаний. Участники успешно справились с такими заданиями, как быстрое перемещение шины, разборка и сборка автомата Калашникова, перенос боеприпасов и преодоление канатной дороги.

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