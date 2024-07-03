Юнармейцы из Лобни поучаствуют в межрегиональных патриотических сборах

Межрегиональные военно-патриотические сборы стартовали в Подмосковье. В них примет участие юнармейский отряд «Вертикаль» из школы № 2 города Лобни.

В рамках мероприятия участники сборов обучаются первой медицинской помощи и проходят курсы строевой и тактической подготовки. Также в программу включены занятия по туристической подготовке, работа в школе юного корреспондента и другие активности.

Напомним, что в Лобне активно поддерживается патриотическое воспитание молодежи и в школах регулярно проводятся уроки мужества, лекции о истории страны и встречи с ветеранами. Не так давно город стал местом проведения смотра юнармейских отрядов.

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