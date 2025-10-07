Юнармейцы из Коломны стали призерами всероссийских соревнований

Коломенская команда юнармейцев под названием «Глонасс» стала второй на всероссийском турнире «Кузница патриотов». Соревнования были посвящены развитию военных навыков у молодежи.

Турнир прошел в рамках масштабного межрегионального форума молодежного актива «Кузница патриотов», который состоялся 4 октября в Рязани. Участниками стали 25 коллективов. Это воспитанники военно-патриотических объединений, кадетских корпусов и юнармейцы из разных уголков нашей страны.

Городской округ Коломна представляли пять учащихся: Анастасия Шугай, Николай Новиков, Арсений Смазнов, Никита Рубанов и Андрей Гайвас. Они продемонстрировали высокий уровень подготовки, успешно выполнили задание по быстрой разборке и сборке автомата Калашникова, завоевав бронзу в командном зачете. А Никита Рубанов к тому же стал третьим в личном зачете.

Итоговые показатели позволили команде «Глонасс» войти в тройку лидеров и подняться на вторую ступень пьедестала почета.