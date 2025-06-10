Юнармейцы из Богородского округа приняли участие в военно-тактической игре

Воспитанники объединений «Школа выживания» и «Юнармия и ОВС» Центра допризывной подготовки молодежи Богородского округа проверили свои силы в военно-тактической игре «Плацдарм». Мероприятие проходило на полигоне Московского высшего общевойскового командного училища.
Ежегодно региональная общественная организация «Лига военно-тактических игр» организовывает для юнармейцев это мероприятие. Перед началом игры ребятам провели вводный инструктаж, после чего три команды по 10 человек выдвинулись в район проведения игры на БМП-2.
По правилам игры в лазертаг участникам необходимо было взять «языка», в роли которого выступили педагоги Центра, а также захватить высоту с удержанием до пяти минут. Командам не помешал даже проливной дождь.
По окончании игры всех участников угостили горячим ароматным чаем с десертами.
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