Всероссийские соревнования юнармейцев прошли в Мытищах

Юнармейские игры прошли в Мытищах. Команды состязались в 11 испытаниях — от знания истории России до стрельбы по виртуальным мишеням.

Более 40 команд боролись за звание лучшего военно-патриотического отряда. Участники приехали со всей России: из Твери, Калуги и почти всей Московской области.

Испытания были максимально приближены к реальным условиям. Организаторов консультировали действующие военные. Ребята ходили строем, разбирали оружие, метали гранаты, стреляли на симуляторе и даже управляли беспилотниками.

Впервые в этом году появился новый этап игр — наземные дроны. Юнармейцев научили управлять прототипом «Скорпиона», который используют в зоне специальной военной операции.

Участники попробовали себя и в творческих профессиях, таких как видеограф и журналист. Юные корреспонденты должны были буквально на коленке снять и смонтировать ролик про мероприятие.

Сегодня военно-патриотические отряды — это не просто марширующие дети. Юнармейские игры дают возможность ребятам испытать свои силы, проявить креатив и смекалку, а главное — учат работать в команде и побеждать.

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