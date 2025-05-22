Юнармейские отряды из Подольска выиграли кубки по спортивному лазертагу

Две команды из Подольска завоевали Кубок кавалера ордена Мужества Дмитрия Кириллова по спортивному лазертагу. Победителями соревнований стали юнармейские отряды «Витязь-Быково» из школы имени Зернова и «Варяг» из гимназии № 7.
В турнире по спортивному лазертагу приняли участие более 70 команд из различных муниципалитетов Московской области, среди которых было 10 юнармейских отрядов от Подольска.
Игроки показали не только отличную физическую подготовку, но и тактическое мышление, умение работать в команде и сохранять хладнокровие в напряженных ситуациях.
Соревнования посвящены памяти Дмитрия Кириллова — руководителя военно-патриотического объединения «Сова», погибшего в ходе специальной военной операции в ноябре 2022 года. За проявленное мужество и героизм он был посмертно награжден орденом Мужества.
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