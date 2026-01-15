Юная жительница Истры стала лауреатом всероссийского фестиваля

«Поколение. Дети» — это платформа, где дошкольники и школьники могут проявить себя в разных жанрах творчества. Организаторы конкурса верят, что одаренность нужно не только замечать, но и развивать, поэтому создают условия для раскрытия потенциала каждого участника.

Успех школьнице Зухре Абдолбековой обеспечила подготовка под руководством педагога Татьяны Валенчиц и концертмейстера Ларисы Назаровой, которых также отметили организаторы фестиваля. По итогам выступления певица получила медаль и почетную грамоту. Эти награды пополнят коллекцию Детской школы искусств имени Ширшова в селе Новопетровское.

Ранее Андрей Воробьев наградил 50 отличившихся в учебе, спорте и искусству школьников в Подмосковье.