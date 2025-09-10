Юная спортсменка Полина Наронова победила в проекте «Люберецкие звезды»

В Наташинском парке в рамках празднования 402-летия города торжественно наградили победителей проекта «Люберецкие звезды» за первое полугодие 2025 года. Абсолютным лидером конкурса стала Полина Наронова, которая занимается спортивной аэробикой.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков вручил девочке смартфон последнего поколения.

«Полина Наронова уверенно набрала 272 балла и заслуженно заняла первое место. Искренне поздравляю победительницу! Желаю дальнейших успехов и новых достижений», — сказал руководитель муниципалитета.

Не оставили без подарков и лучших участников разных номинаций. Каждому из них вручили сертификат в магазин «Спортмастер».

Отметим, что проект «Люберецкие звезды» стартовал в 2018 году. С тех пор он продолжает развиваться и вдохновлять жителей муниципалитета на новые достижения и активное участие в жизни города.