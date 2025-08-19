Юная футболистка из Люберец прошла кастинг на шоу федерального канала

Воспитанница футбольной школы «Спартак» Ульяна Павлова из Люберец прошла кастинг для участия в съемках второго сезона «Футбол-шоу» на телеканале «Карусель». Заявки отправили 10 тысяч кандидатов, из них отобрали всего 300 человек.

В этом году шоу приурочили к 15-летию телеканала «Карусель».

«Очень рад за Ульяну, уверен, что она достойно представит „Спартак“ городского округа Люберцы и весь наш округ на федеральном уровне. Будем все вместе болеть за нашу спортсменку!» — сказал директор футбольной школы, член правления окружной Федерации футбола, руководитель Комитета Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак» по футболу Дмитрий Кудинов.

Шоу разделят на групповой этап, полуфиналы и финал. В каждом матче проведут два тайма по 10 минут. В любой момент наставник одной из команд может нажать на кнопку испытаний, тогда игра прерывается, а участники отправляются на площадку дополнительных состязаний. Победа в них приравнивается к голу.

Посмотреть «Футбол-шоу» в эфире можно будет уже с 30 августа. Финальные игры покажут в канун Нового года.