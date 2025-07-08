Юбиляры семейной жизни побывали на экскурсии по подольскому поселку Дубровицы

Мероприятие организовали сотрудники Подольского краеведческого музея. Это событие объединило несколько семейных пар, чей совместный путь измеряется десятками лет.

Отдельное внимание уделили церкви Знамения Пресвятой Богородицы. Участники познакомились с богатой историей храма, узнали о роли графа Голицына в судьбе этого места и о становлении самого поселка Дубровицы.

Среди участников экскурсии были пары с большим семейным стажем. Нина и Владимир Овсянниковы прожили вместе 60 лет, Нина и Виктор Фирагины — 55 лет в браке, Людмила и Николай Папины — 50 лет совместной жизни, Галина и Александр Жилины — 50 лет супружеского счастья.

Нина Фирагина, которая вместе со своим мужем Виктором отмечает юбилей 55 лет совместной жизни, поделилась, что для семейного счастья нужны взаимное уважение, поддержка и искренняя любовь.