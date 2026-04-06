Юбиляров здравоохранения поздравили в Подольске
В Подольске поздравили врачей-юбиляров медучреждений округа. Торжественная церемония прошла по инициативе главы муниципалитета Григория Артамонова.
В Подольске отметили специалистов, посвятивших многие годы работе в системе здравоохранения. К поздравлениям присоединились представители администрации и депутаты.
Начальник отдела здоровья граждан администрации округа Светлана Чудакова поблагодарила врачей за преданность профессии и вклад в общее дело.
«Вы на своих местах. Хочется выразить вам благодарность за верность профессии, за труд и за вклад в систему здравоохранения», — сказала она. Также она пожелала медикам здоровья, счастья и благодарных пациентов.
Одной из награжденных стала акушер-гинеколог Подольской детской больницы Марина Соболева. Она работает в медицине уже 37 лет, из них пять лет — в детском учреждении. По ее словам, выбор профессии был сделан еще в детстве.
«Стать врачом-гинекологом я захотела с самого детства. У меня мама работала в гинекологии много лет, я пошла по ее стопам. Работу свою люблю», — отметила она.
Первый заместитель председателя Совета депутатов округа Евгений Патрушев вручил юбилярам почетные знаки, грамоты и медали. Всего награды получили 38 человек.