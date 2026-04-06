Юбиляров здравоохранения поздравили в Подольске

В Подольске отметили специалистов, посвятивших многие годы работе в системе здравоохранения. К поздравлениям присоединились представители администрации и депутаты.

Начальник отдела здоровья граждан администрации округа Светлана Чудакова поблагодарила врачей за преданность профессии и вклад в общее дело.

«Вы на своих местах. Хочется выразить вам благодарность за верность профессии, за труд и за вклад в систему здравоохранения», — сказала она. Также она пожелала медикам здоровья, счастья и благодарных пациентов.

Одной из награжденных стала акушер-гинеколог Подольской детской больницы Марина Соболева. Она работает в медицине уже 37 лет, из них пять лет — в детском учреждении. По ее словам, выбор профессии был сделан еще в детстве.

«Стать врачом-гинекологом я захотела с самого детства. У меня мама работала в гинекологии много лет, я пошла по ее стопам. Работу свою люблю», — отметила она.