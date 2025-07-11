Юбиляров супружеской жизни наградили ко Дню семьи в Химках

Торжественное мероприятие состоялось в День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля. На празднике чествовали супружеские пары с большим «стажем» совместной жизни, молодоженов и многодетные семьи.

С праздником жителей Химок поздравили глава муниципалитета Елена Землякова, заместитель председателя повета депутатов Руслан Шаипов и глава Епархиальной комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Сергиево-Посадской епархии иерей Александр Насибулин.

Иван и Алевтина Лучниковы поженились 55 лет назад и, несмотря на прожитые годы, до сих пор сохранили любовь взаимопонимание. Супруги воспитали сына и дочь, в теперь проводят время с внуками. Семье Лучниковых вручили медаль «За любовь и верность».

Елена Землякова отметила, что этот крепкий союз, основанный на любви, поддержке и взаимопонимании, является вдохновляющим примером для подражания. «Спасибо вам за то, что вы храните семейные традиции и передаете их из поколения в поколение», — обратилась к юбилярам глава Химок.

Благодарственные письма, цветы и памятные подарки вручили многодетным семьям. Отметили и трудовую династию — семью Андрея и Натальи Тимофеевых, чей общий трудовой стаж в машиностроительном конструкторском бюро «Факел» превышает 200 лет. Поздравили также молодоженов — Сергея и Анну Марию Шкварун, Антона и Любовь Лезгину, Александра и Надежду Назаровых. В завершение праздника состоялось возложение цветов к памятнику Петру и Февронии Муромским.

Мероприятие организовали в рамках проекта «Единой России» «Крепкая семья».