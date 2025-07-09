Юбиляров совместной жизни наградили ко Дню семьи в Павловском Посаде

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

В День семьи, любви и верности, супружеская пара Кашиных из Павловского Посада получила заслуженное признание за многолетнюю совместную жизнь и значительный вклад в развитие своего родного края. Владимир Степанович и Татьяна Ивановна, прожившие вместе 55 лет, стали символом настоящей любви, взаимопонимания и преданности.

За эти годы супруги не только создали крепкую и дружную семью, но и активно участвовали в жизни своей деревни, работая на предприятии «Иней». Их дом всегда наполнен теплом, радостью и поддержкой.

Владимир Степанович и Татьяна Ивановна воспитали троих дочерей, которые, следуя примеру родителей, построили собственные семьи. Сегодня они гордятся своими внуками и правнуками, передавая им важные семейные традиции и ценности.

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
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Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
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Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
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В честь праздника супруги были награждены медалью «За любовь и верность». Награду вручили представители социальной защиты и партии «Единая Россия». Они отметили, что история семьи Кашиных — вдохновляющий пример для всех, кто верит в силу уважения, упорного труда и искренней любви.

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