Юбиляров семейной жизни поздравили в Чехове

«Я рад, что имею возможность выразить признательность и восхищение нашему старшему поколению. Наши супруги вместе пережили радости и печали, успехи и трудности, но именно их любовь и поддержка друг друга помогли преодолеть все преграды и стать примером настоящей, крепкой семьи, где каждый день наполнен теплом и заботой. <…> Уже не первый год по инициативе нашего Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в регионе действуют программы поддержки, направленные на сохранение здоровья, обеспечение комфорта и активного долголетия нашем пожилым людям», — отметил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.