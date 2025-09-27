Юбиляров семейной жизни поздравили в Чехове
В преддверии Дня пожилого человека во Дворце культуры «Дружба» торжественно чествовали юбиляров семейной жизни. Глава муниципалитета Михаил Собакин поздравил 16 пар, а также вручил им благодарственные письма и подарки.
В этот важный день супругов поздравил благочинный Чеховского церковного округа, настоятель монастыря Вознесенская Давидова пустынь игумен Сергий (Куксов), глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин и начальник окружного управления социального развития № 16 Министерства социального развития Московской области Ольга Юрьевна Орлова.
«Я рад, что имею возможность выразить признательность и восхищение нашему старшему поколению. Наши супруги вместе пережили радости и печали, успехи и трудности, но именно их любовь и поддержка друг друга помогли преодолеть все преграды и стать примером настоящей, крепкой семьи, где каждый день наполнен теплом и заботой. <…> Уже не первый год по инициативе нашего Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в регионе действуют программы поддержки, направленные на сохранение здоровья, обеспечение комфорта и активного долголетия нашем пожилым людям», — отметил руководитель муниципалитета Михаил Собакин.
В завершение праздника, для юбиляров семейной жизни выступили местные артисты, которые исполнили советские песни 60-х.