Юбилейный заезд русских экипажей пройдет в Подмосковье 9 августа

В поселке Горки-10 Одинцовского округа 9 августа пройдет чемпионат русских троек «Крылатое сердце России». Соревнование состоится уже в пятый раз на площадке Московского конного завода № 1 и будет посвящено двум важным датам — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 250-летию орловской рысистой породы лошадей.

В чемпионате примут участие упряжки из Подмосковья и других регионов страны. Русские тройки будут соревноваться в прохождении препятствий, точности выполнения фигур и управлении экипажами. Кроме основной программы, зрителей ждут театрализованные выступления Центра конного наследия «Легенда», концерт казачьего хора, ярмарка сувениров, народных ремесел и фермерских продуктов.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья рассказали, что в этом году главной темой чемпионата станет «Русская тройка — культурный код России». Также организаторы хотят привлечь внимание к российским породам лошадей, особенно к орловской рысистой — одной из самых узнаваемых и ценных в отечественном коневодстве.