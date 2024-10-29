Юбилейный вечер режиссера Анны Мулер пройдет в Лобне 2 ноября

Режиссер и педагог Анна Мулер отметит свой день рождения в доме культуры «Красная поляна». Вечер, получивший название «Что такое счастье?», начнется в 15:00.
Автор и ведущая Анна Мулер является членом городского союза пенсионеров и участвует в проекте «Долголетие Подмосковья». Праздничная программа вечера включает песни и стихи российских и советских авторов разных лет. Поздравят юбиляра на сцене и местные танцевальные ансамбли «Берегиня» и «Нас не догонишь».
Посетить мероприятие, вход на которое будет свободным, приглашают всех ценителей искусства из городского округа.