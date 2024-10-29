Юбилейный вечер режиссера Анны Мулер пройдет в Лобне 2 ноября

Режиссер и педагог Анна Мулер отметит свой день рождения в доме культуры «Красная поляна». Вечер, получивший название «Что такое счастье?», начнется в 15:00.

Автор и ведущая Анна Мулер является членом городского союза пенсионеров и участвует в проекте «Долголетие Подмосковья». Праздничная программа вечера включает песни и стихи российских и советских авторов разных лет. Поздравят юбиляра на сцене и местные танцевальные ансамбли «Берегиня» и «Нас не догонишь».

Посетить мероприятие, вход на которое будет свободным, приглашают всех ценителей искусства из городского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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