Юбилейный турнир по дзюдо памяти Владимира Анисимова прошел в Котельниках

В Котельниках состоялся XX юбилейный турнир по дзюдо, посвященный памяти воина-интернационалиста Владимира Анисимова. Соревнования прошли на площадках физкультурно-оздоровительного комплекса «Белая Дача» и собрали около 200 спортсменов из 21 города России.

В числе участников были дзюдоисты из Москвы, Подмосковья, Рязани, Калуги, Иваново, Тулы и других регионов, что подчеркивает высокий статус и масштаб мероприятия.

Этот турнир уже давно стал доброй традицией для Котельников — он проводится ежегодно и объединяет спортсменов разных возрастных категорий. Помимо спортивной борьбы, соревнования несут важную воспитательную миссию: они напоминают молодому поколению о настоящих героях и подвигах тех, кто отдал жизнь за Родину.

Почтить память Владимира Егоровича Анисимова пришли его родная сестра Наталья Егоровна Анисимова, почетный гражданин городского округа и ветеран Афганистана Владимир Лысак, ветеран боевых действий Владимир Козлов, а также заслуженный тренер СССР и России по дзюдо Авель Казаченков. Их присутствие придало турниру особую торжественность и подчеркнуло важность сохранения памяти о героях-интернационалистах.

Организаторы выражают искреннюю благодарность каждому спортсмену и тренеру за самоотдачу, стремление к победе и уважение к традициям. Благодаря таким турнирам дух мужества и патриотизма продолжает жить в сердцах молодых спортсменов, вдохновляя их на новые достижения как на татами, так и в жизни.