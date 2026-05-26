Юбилейный турнир по бальным танцам прошел в Мытищах

23 и 24 мая в «Арене Мытищи» прошел юбилейный V «Кубок Монарх» по бальным танцам. За два дня участники более 3500 раз вышли на паркет, а в турнире приняли участие коллективы из десятков регионов России и Белоруссии.

Юбилейный турнир объединил танцоров разных возрастов и уровней подготовки. В первый день зрители увидели выступления участников классической программы бальных танцев. На площадке выступили представители более 100 танцевальных коллективов. Работу конкурсантов оценивали более 80 арбитров, в число которых вошли профессиональные танцоры и судьи.

На соревнования приехали участники из Санкт-Петербурга, Тамбова, Твери, Мариуполя, Симферополя, Донецкой Народной Республики, Краснодарского края и Белоруссии. Организаторы отметили, что с каждым годом география турнира становится шире, а интерес к нему продолжает расти.

Второй день посвятили начинающим танцорам. Для самых юных участников подготовили подарки, памятные сувениры и сладкие призы. Дополнением к программе стало выступление певицы Алисы Ди, которая стала специальным гостем турнира.

Организатор Кубка и руководитель танцевального клуба «Монарх» Илья Василевский отметил, что главной задачей остается поддержка молодых танцоров и развитие интереса к бальному искусству.

«С каждым годом мы стараемся удивлять участников и гостей. Нам важно показать начинающим танцорам и их родителям, насколько красив и многогранен мир бального танца. Такие события помогают детям двигаться вперед и развиваться», — сказал Василевский.

Организаторы уже сообщили о следующем крупном турнире. В декабре 2026 года в «Арене Мытищи» планируют провести «Зимний Кубок Монарх» с новой конкурсной программой и специальными сюрпризами для зрителей и спортсменов.