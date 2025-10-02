Юбилейный сезон открыл симфонический оркестр в Дубне

Открытие нового сезона прошло с большим успехом. Дубненский симфонический оркестр исполнил редкое произведение Петра Чайковского «Франческа да Римини».

Музыкальная фантазия, написанная на основе сюжета из «Божественной комедии» Данте Алигьери, прозвучала на сцене наукограда впервые. Дирижер Дубненского симфонического оркестра Сергей Поспелов отметил, что это произведение является невероятно сложным для исполнения.

«Это потрясающе красивое музыкальное полотно, где Чайковский дает возможность слушателю побывать и в райском саду, и в адском вихре. Я давно мечтал исполнить его с Дубненским симфоническим», — пояснил дирижер.

Оркестр в целом и каждый его музыкант продемонстрировали высокий уровень технического совершенства и слаженности. Виртуозные соло, мощные кульминации, сложные ритмы не оставили равнодушными никого из слушателей.

Симфонический оркестр постоянно участвует в общественной и культурной жизни в Дубне.

«В следующем году мы будем праздновать 70-летие со дня основания Дубны, к этому событию музыканты готовят потрясающую программу, которая станет отражением уникального культурного кода, отличающего наш наукоград», — отметил глава городского округа Максим Тихомиров.