Юбилейный номер культурного журнала в Воскресенске посвятили памяти героев ВОВ

Накануне празднования 80-летия Победы в Центральной библиотеке имени Инны Гофф состоялась презентация десятого юбилейного номера литературно-культурного журнала «Позитив+». Его посвятили памяти погибших в Великой Отечественной войне солдат и тружеников тыла, а также подвигу бойцов специальной военной операции.

Мероприятие прошло в рамках губернаторской программы «Активное долголетие» и проекта «Третий возраст». На встрече поздравили главного редактора и составителя журнала Михаила Коробова, а также всех авторов. Собравшиеся делились воспоминаниями о том, как основали клуб ветеранов АО «Воскресенский химический комбинат» и как появилась идея создать журнал с документальными материалами, публикациями тружеников предприятия, произведениями поэтов Воскресенска.

Перед гостями встречи выступили учащиеся Воскресенской детской школы искусств. Присутствующие услышали также песни в исполнении Тамары Сагировой и автора-исполнителя Михаила Гудкова.