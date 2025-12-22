Юбилейный Кубок Деда Мороза по мас-рестлингу прошел в Люберцах

Соревнования, приуроченные к 10-летию Федерации мас-рестлинга Московской области, состоялись в Люберцах. В ним поучаствовали свыше 210 спортсменов со всего Подмосковья.

«Ежегодный Кубок Деда Мороза проходил в 13 весовых категориях и трех возрастных группах. Турнир получился по-настоящему праздничным, запоминающимся, с рекордным количеством участников», — сообщил президент Федерации мас-рестлинга Московской области Евгений Петров.

Евгений Петров особенно поблагодарил президента Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Бориса Гришина.

«Мас-рестлинг активно развивается в нашей стране, и особенно приятно, что он становится все более популярным на территории Московской области. Хорошие перспективы у этого вида спорта и на международной арене», — сказал Борис Гришин.

Сегодня в Подмосковье открыты девять секций мас-рестлинга. Из них восемь работают в Люберцах. В округе этим видом спорта занимаются более 500 человек.