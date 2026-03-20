Юбилейный концерт хора Валаамского монастыря прошел в Воскресенске
Девятнадцатого марта во Дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске состоялся концерт хора Валаамского монастыря, приуроченный к двадцатилетию творческой деятельности коллектива. За эти годы артисты под руководством Александра Бордака дали более 1000 концертов в России и за рубежом, их знают и любят во многих регионах страны.
На сцене Дворца культуры хористы исполнили наиболее яркие произведения из программ «Свет Христов», «Есенин», «Мелодии русской души», «Свет Валаама». Концерт посетил благочинный 1-го Воскресенского благочиннического округа протоиерей Кирилл Седов.
Мероприятие состоялось в преддверии праздника Пасхи, во время Великого поста. Уникальное сочетание строгого церковного пения и высокого концертного мастерства артистов хора Валаамского монастыря произвело глубокое впечатление на каждого зрителя.