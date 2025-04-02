Юбилейный концерт хора «Мелодия» прошел в Жуковском

В большом зале Жуковского Дворца культуры состоялся юбилейный концерт, посвященный 25-летию хора «Мелодия». Мероприятие объединило выпускников и участников коллектива разных лет, а также всех любителей музыки.

Собравшимся на концерте под названием «Мелодия» в наших сердцах» показали документальный фильм «Мелодия» моей души». Зрители узнали об истории основания хора, о его победах и достижениях за четверть века.

Директор Жуковской детской школы искусств № 1, художественный руководитель хора «Мелодия», заслуженный работник культуры Московской области Елена Меденцева поприветствовала гостей мероприятия и поздравила участников коллектива с юбилеем. Председатель Правления региональной общественной организации «Музыкальное общество Московской области» Ольга Анискина за вклад в культуру региона и за развитие хорового искусства наградила «Мелодию» почетной грамотой.

На сцене свои номера представили творческие коллективы Жуковской детской школы искусств № 1. Присутствующие насладились выступлением хора «Мелодия» и академической капеллы под управлением Елены Меденцевой. Гости мероприятия услышали игру молодежного симфонического оркестра. На сцене выступили младшие хоры школы искусств, а также самые юные артисты — хор первых классов.

Отметим, что хор «Мелодия» — один из выдающихся хоровых коллективов в России, лауреат международных, всероссийских и областных конкурсов, обладатель золотых и серебряных медалей Всемирных хоровых игр и Европейских хоровых игр. «Мелодия» завоевала также две золотые медали на II Дальневосточной хоровой олимпиаде в 2023 году.