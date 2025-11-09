Юбилейный футбольный турнир имени Василия Дрюккера прошел в Люберцах

«В этом году мемориальный турнир имени Василия Дрюккера мы провели в 20-й раз. Соревнования прошли на „Атеси-арене“ в Краскове и собрали пять команд, которые сыграли между собой по круговой системе», — сказал президент Федерации футбола городского округа Люберцы Сергей Стрекаловский.

Победители из клуба «Торпедо» прошли турнир без поражений и не пропустили ни одного гола. Второе место занял футбольный клуб «Ресурс». Он уступил обладателям золота только одно очко. Третье место забрали спортсмены из клуба «Красково». Они единственные из участников не проиграли победителям турнира.

Напомним, что турнир посвящен советскому футболисту Василию Дрюккеру. Он с 1958 по 1973 годы выступал нападающим за команды Люберец «Локомотив» и «Торпедо».