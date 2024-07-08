Юбилейный фестиваль «Jazzовые сезоны» пройдет в Подмосковье в августе

Десятый музыкальный фестиваль «Jazzовые сезоны» пройдет 17 и 18 августа в музее-заповеднике «Горки Ленинские». Подробнее о мероприятии рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Джазмены выступят на двух сценах фестиваля. Организаторы отметили, что приготовили множество сюрпризов для гостей.

«Впервые на открытой сцене в Горках мы представим театрально-музыкальный спектакль, посвященный столетию российского джаза. Также со специальными программами выступят артисты, которых зрители не привыкли видеть в джазовом амплуа — Полина Гагарина и L’One», — отметил художественный руководитель фестиваля, народный артист России Игорь Бутман.

В этом году фестиваль отмечает десятилетие. За эти годы сложилась традиция посещать концерты всей семьей. Здесь царит особая атмосфера, которую создают природный ландшафт, старинная усадьба, летняя погода и джазовая музыка в исполнении мастеров мирового уровня.

В программе фестиваля мастер-классы по игре на музыкальных инструментах и живописи. Посетителей также ждут спортивные активности, маркет и многое другое.

Событийный туризм динамично и ярко развивается в Подмосковье, отметил Андрей Воробьев. Афиши расписаны уже до сентября — гостей ждут новые уникальные программы, фестивали, спектакли, выставки и концерты под открытым небом.

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