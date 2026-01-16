Юбилейный дизель-генератор для самого мощного тепловоза России создали в Коломне

Коломенский завод, который входит в состав «Трансмашхолдинга», выпустил и поставил заказчику 300-й дизель-генератор модели 18-9ДГМ. Силовую установку получил Брянский машиностроительный завод.

Дизель-генератор, серийное производство которого на заводе ведут с 2023 года, установят на самый мощный в России трехсекционный тепловоз 3ТЭ28.

«Сейчас компания активно занимается созданием новой линейки двигателей, которые обеспечат технологический суверенитет в стратегических отраслях отечественной промышленности. Инвестиции в разработки оцениваются в 26 миллиардов рублей», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Конструкцию дизель-генератора 18-9ДГМ разработали специалисты Инжинирингового центра двигателестроения ТМХ. Собирают агрегаты на производственных площадях Коломенского завода.

Двигатель представляет собой улучшенную версию серийных дизель-генераторов 18-9ДГ, которые завод уже производит для тепловозов 2ТЭ25КМ. Такие локомотивы в основном водят тяжеловесные составы весом до 7100 тонн по сложным участкам дорог с крутыми уклонами, в частности, на Дальневосточной железной дороге и БАМе.

Применение новой силовой установки 18-9ДГМ на тепловозах 3ТЭ28 дает высокие показатели мощности и производительности не только на подъемах. На ровных участках пути локомотив сможет вести составы рекордной массой до 18300 тонн.