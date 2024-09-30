Юбилейный 1000-й брак зарегистрировали в Богородском округе
Свадебный сезон в Богородском округе продолжается. Недавно в Ногинске зарегистрировали 1000-й брак.
Ногинский ЗАГС зарегистрировал 1000-й брак. Юбилейной парой новобрачных стали Антон и Ксения.
В этот замечательный день для молодоженов звучали теплые слова поздравлений, пожеланий любви, понимания, согласия — всего того, что делает семью крепкой и счастливой.
«Пары всегда приятно удивляются, узнав, что их брак стал юбилейным. Для кого-то это знак, а для кого-то приятное стечение обстоятельств. Мы всегда поздравляем молодоженов с этим событием», — рассказала руководитель управления ЗАГС Анна Чупракова.
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