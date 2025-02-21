Юбилейные медали к 80-летию Победы вручили ветеранам в Серпухове

Во Дворце культуры «Россия» состоялась встреча поколений, объединившая ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и участников специальной военной операции. Каждый из присутствующих стал примером мужества, любви к Родине и преданности долгу.

В рамках мероприятия ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам концлагерей и жителям блокадного Ленинграда были вручены юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне», как знак благодарности за их подвиг и вклад в историю нашей страны.

Поздравить защитников Отечества с наступающим праздником пришли председатель окружного Совета депутатов Михаил Шульга, генерал-майор Михаил Баитов, Благочинный Серпуховского церковного округа иерей Дионисий Коськин, а также глава Городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

В своем обращении Сергей Никитенко пожелал всем офицерам, сотрудникам силовых структур и ветеранам крепкого здоровья, счастья и благополучия, подчеркнув важность их роли в обеспечении безопасности страны.