Юбилейные медали к 80-летию Победы вручили ветеранам в Щелкове

Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества провели в Щелкове. Глава городского округа Андрей Булгаков наградил на нем ветеранов Великой Отечественной войны. Он вручил им памятные медали.

На мероприятие пригласили ветеранов, тружеников тыла, участников специальной военной операции и их семьи, жителей округа и представителей общественных организаций. Поздравил собравшихся глава муниципалитета.

«Сегодня мы чествуем защитников Отечества — в первую очередь, наших дорогих ветеранов и тружеников тыла, а также их славных наследников — тех, кто мужественно и смело встает грудью за Родину и своих людей. Низкий поклон за подвиги, стойкость и мужество!» — сказал Андрей Булгаков.

Юбилейные медали в этот день вручили семи ветеранам Великой Отечественной войны. Награда появилась в прошлом году по указу президента Российской Федерации.