Юбилейные медали к 80-летию Победы вручили ветеранам в Мытищах

Депутаты от партии «Единая Россия» вручили ветеранам в Мытищах юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Эта награда является знаком глубокого уважения и благодарности за неоценимый вклад в историю нашей Родины.

Депутаты искренне поздравили ветеранов с этой знаменательной датой и вручили им юбилейные медали в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Важное событие — 80-летие победы в Великой Отечественной войне отмечается в этом году. Этот день навсегда останется в памяти миллионов как символ мужества, героизма и непоколебимой веры в победу.

«Вы — пример стойкости и самоотверженности для всех нас. Ваши боевые достижения и трудовые подвиги — это гордость нашей страны и народа. Благодаря таким людям, как вы, мы можем жить в мире и свободе», — отметил Юрий Казанов.

Депутаты пожелали ветеранам в Мытищах крепкого здоровья, долгих лет жизни и процветания.