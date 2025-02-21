Юбилейные медали к 80-летию Победы вручили ветеранам в Ленинском округе

Во Дворце спорта «Видное» прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества, на котором 13 ветеранов получили юбилейные медали. Об этом сообщили в пресс-службе главы муниципалитета.

Исполняющий обязанности главы городского округа Эдуард Арадушкин обратился к собравшимся с теплыми словами благодарности. Он отметил, что этот год является особенным, ведь 80 лет назад наша страна одержала победу в Великой Отечественной войне.

«Сегодня здесь присутствуют наши дорогие ветераны – люди, чьи героизм и стойкость стали основой мира, в котором мы живем. Мы выражаем вам глубокую признательность за ваш подвиг, за силу духа и любовь к Родине, которую вы передали следующим поколениям», – сказал он. Также Арадушкин поблагодарил тех, кто сейчас защищает интересы страны, включая участников специальной военной операции и их семьи.

В рамках мероприятия состоялся концерт, во время которого память погибших героев почтили минутой молчания. Ветеранам были вручены юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», учрежденные Указом Президента Российской Федерации. Награждение прошло в рамках партийного проекта «Историческая память» партии «Единая Россия».

В завершение церемонии Эдуард Арадушкин пожелал всем мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Он выразил надежду, что все защитники вернутся домой с победой, а в семьях будут царить тепло и спокойствие.