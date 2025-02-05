Юбилейные медали к 80-летию Победы вручили ветеранам в Дубне

В Дубне начались торжественные мероприятия по вручению юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». За каждым именем, звучащим в этот день, стоят годы самоотверженного труда, служения Родине и неоценимый вклад в Великую Победу.

Одной из первых награду получила Нина Григорьевна Дьячкова, труженица тыла. В 1941 году ей было всего 14 лет, и она пошла работать на завод.

«Нам говорят, комсомольцы должны снабдить город дровами. И вот в болоте — нам давали норму шесть кубометров поставить дров. Это значит, 21 сосну нам надо распилить пилой „Дружба“ вдвоем с девушкой. Ей было 19 лет, а мне 16. Вот эта медаль, я счастлива, что я дожила», — рассказала Нина Григорьевна.

Юбилейные медали учреждены по указу Президента России. В Дубне в список награждаемых внесены 207 ветеранов. Торжественные встречи будут продолжаться на протяжении ближайших недель.

«В ходе торжественной встречи пообщался с нашими ветеранами. От каждого получил наказы и пожелания. Спасибо за ваше неравнодушие, равняемся на вас!», — выразил слова благодарности ветеранам глава города Максим Тихомиров.

После официальной части за одним столом ветераны и глава города обсудили городскую повестку. Многие из награжденных, несмотря на преклонный возраст, продолжают активно участвовать в жизни наукограда, посещают мероприятия, следят за изменениями и ведут патриотическую работу с молодежью.

Особое внимание на встрече уделили преемственности поколений. Бывшая узница фашистских концлагерей Екатерина Яцева отметила, что очень приятно, зайдя в это прекрасное помещение, встретить прежде всего молодежь. Это настоящая преемственность поколений.

Мероприятие завершилось теплыми словами благодарности и улыбками на лицах участников.