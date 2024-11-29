Юбилейное сотое пожарное депо открылось в селе Марфино

Двести тридцать шестая пожарно-спасательная часть переехала в новое современное депо со всеми условиями для комфортной службы в Мытищах. Новое пожарное депо стало сотым, построенным в рамках областной программы «Безопасность Подмосковья».

Новое пожарное депо в Марфино будет обслуживать 45 населенных пунктов и обеспечивать безопасность более 12 тысяч жителей Мытищ, а в случае необходимости — и жителей соседних районов. Штат депо составляет 40 человек.

Новое депо, соответствующее всем современным требованиям, построили из быстровозводимых модульных конструкций меньше чем за год. Две новые пожарные машины будут в арсенале у борцов с огнем. Раньше 236-я пожарная часть работала в маленьком депо, теперь в их распоряжении два этажа для комфортной службы и дежурств. Большой просторный гараж с механической мастерской, оснащенной верстаком, тисками, заточным станком и другим инструментарием, и смотровой ямой.

Сотрудники 236-й пожарно-спасательной части уберегли от огня шесть человек и около 80 строений, а всего вызовов было больше 600. Марфинское депо будет обслуживать около 40 населенных пунктов в городском округе Мытищи. Благодаря новому оборудованию пожарные смогут работать еще эффективнее и быстрее.

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